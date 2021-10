TS – San Siro, accelerata col secondo mandato di Sala: si attende una svolta

Numeri impietosi sui nuovi stadi negli ultimi dieci anni tra Italia ed Europa

Un eventuale secondo mandato di Beppe Sala da sindaco di Milano farà il paio con un avanzamento nell'iter per la costruzione del nuovo stadio a San Siro. Come scrive Tuttosport, incassata la riconferma ci sarà un'accelerazione. Una svolta che Inter e Milan attendono da tempo. Un passo da compiere in un ambito nel quale tanti altri club italiani stanno trovando analoghe difficoltà. Negli ultimi dieci anni in Italia sono stati costruiti tre stadi a Torino, Udine e Frosinone, mentre l'Atalanta a Bergamo sta completando il Gewiss Stadium. Nel resto del continente ne sono stati edificati 153 nello stesso periodo.