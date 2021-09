TS – Riscatto Handanovic, ma l’Inter guarda al futuro: Onana in pole

L'estremo difensore si libererà a giugno a parametro zero dall'Ajax

Redazione FcInterNews

Samir Handanovic è tornato protagonista in positivo grazie alla vittoriosa trasferta di Firenze. Quando già si seguivano voci e dibattiti social su una possibile fiducia a Radu, suo secondo, lo sloveno ha risposto sfoderando un primo tempo di grande sostanza al Franchi nella prima parte di gara. Parate poi risultate decisive nel momento in cui l'Inter ha ingranato la marcia per ribaltare la partita.

Domani contro l'Atalanta sfiderà Musso, il portiere che Marotta e Ausilio avevano individuato come suo erede ma il cui arrivo è divenuto impossibile per mancanza di fondi, prima che la Dea riuscisse a strapparlo all'Udinese.

Per il futuro il favorito è quindi André Onana. L'estremo difensore è prossimo a tornare da una squalifica per doping, ha già fatto sapere che non rinnoverà con l'Ajax. Si libererà a zero il prossimo giugno. Altri profili che si stanno valutando sono Meret, Dragowski e Cragno.