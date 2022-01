TS – Rinnovi, settimana di annunci: da Brozovic alla dirigenza. E non è finita

Tra poco inizieranno anche le discussioni per il prolungamento di Inzaghi

Quella appena cominciata sarà la settimana degli annunci. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui Steven Zhang sta per confermare i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin fino al 2025 (in qualche modo sottolineato anche ieri dall'ad per la parte sportiva) e dovrebbe fare lo stesso con Marcelo Brozovic. Presto inizieranno anche i discorsi con Simone Inzaghi, "ma pure in questo caso si tratta di una formalità alla luce di quanto bene si è integrato l’allenatore nel mondo Inter", si legge nell'articolo.