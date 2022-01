TS – Rinnovi Inter, già domani il possibile annuncio per i dirigenti

Il prolungamento sarà firmato fino al 2025

L'Inter non ha alcuna intenzione di snobbare la Coppa Italia. Ci sarà turnover, come spiega oggi Tuttosport, ma non disattenzione, anche perché vincere il torneo e magari affiancare lo scudetto (vista la Supercoppa già in bacheca) porterebbe a un piccolo Tripletino nazionale. I nerazzurri non vincono però il trofeo da undici anni, dal 2011 e anche Conte si è dovuto fermare contro Napoli e Juventus. La cabala stasera dice Inter, visto che l'Empoli non ha mai battuto la squadra oggi allenata da Inzaghi in dieci precedenti nel torneo. Ampie le rotazioni, come detto: il tecnico vuol far sentire tutti parte del progetto. La gara potrebbe essere seguita dall'atteso annuncio sul rinnovo dei dirigenti dell'area tecnica (al più tardi ci sarà settimana prossima). Il prolungamento sarà fino al 2025.