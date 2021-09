TS – Più bilanciata e che impatto dai nuovi: l’Inter di Inzaghi ha grandi numeri

La squadra ha risposto alla grande alla partenza di Lukaku: gol e assist per tutti

Diciotto gol con undici marcatori differenti in cinque partite. La risposta dell'Inter alla partenza di Lukaku è stata questa. Con un dato in più: oltre agli undici giocatori a segno ci sono dieci elementi con almeno un assist. Quindici i nerazzurri coinvolti in almeno una rete.