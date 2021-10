TS – Passivo record, l’idea di Interspac: progetto al vaglio

L'idea della società di Cottarelli in caso di ingresso nel club

Il passivo record presentato dall'Inter nell'ultimo bilancio fotografa una situazione non facile per i conti nerazzurri. Sotto questo aspetto, Interspac sta pensando a livello progettuale a come affrontare la situazione. Per ora la società di cui è presidente Carlo Cottarelli sta lavorando al piano da presentare a Suning. Entro la fine di novembre dovrebbe essere reso noto l'ammontare del potenziale investimento per un possibile acquisto delle quote.