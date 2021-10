TS – Onana prenotato dall’Inter. E i tifosi dell’Ajax non lo perdonano

La situazione del portiere camerunese tra presente e futuro

André Onana, com'è noto, non rinnoverà il suo contratto con l'Ajax ed è forte l'interesse dell'Inter per il portiere camerunese, possibile erede di Handanovic come titolare tra i pali. Come conferma Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe già bloccato Onana per luglio, portandolo a Milano a parametro zero. "Ora Onana è tornato ad allenarsi con la prima squadra olandese e dopo la sosta di novembre potrebbe anche tornare in campo, dopo mesi vissuti ai box a causa di una squalifica per doping (scadrà il 4 novembre), per l'infortunio al titolare Stekelenburg", scrive oggi TS. In ogni caso, i tifosi dell'Ajax, che si sentono traditi, hanno già esplicitato la loro idea: "Terribile Giuda. Non vogliamo più vederti a una partita e, dovesse accadere, non avrai il nostro tifo".