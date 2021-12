TS – Onana, l’agente atteso a giorni a Milano. Inter attiva anche su rinnovi e obiettivi estivi

Atteso a giorni l'arrivo dell'agente dell'estremo difensore

Come da anticipazione di FcInterNews (LEGGI QUI L'ARTICOLO) dovrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni Albert Botines, agente di Andre Onana, con cui verrà perfezionato l'accordo per un quadriennale a tre milioni a stagione. Ne scrive oggi Tuttosport facendo un focus sul mercato dell'Inter. Entro Natale dovrebbe prolungare fino al 2026 Federico Dimarco, mentre si continua a lavorare con l'entourage di Marcelo Brozovic per una fumata bianca. Il club è ottimista, mentre resta più delicata la questione Perisic. A fine gennaio dovrebbe esserci un nuovo aggiornamento, intanto continua ad essere tenuto sotto monitoraggio Kostic come possibile rimpiazzo del croato, così come Ginter e Luiz Felipe per la difesa.