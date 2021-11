TS – Occhio a sinistra: Perisic va a scadenza, per Dimarco c’è distanza sul rinnovo

Il croato sta disputando la sua miglior stagione proprio a pochi mesi dal termine dell'accordo

Non solo Marcelo Brozovic, anche Ivan Perisic ha il contratto in scadenza al prossimo giugno. Con una differenza: l'ex Bayern Monaco ha già comunicato, scrive Tuttosport, la volontà di far scadere l'accordo. In quel momento valuterà le proposte, compresa quella nerazzurra. Il sogno resta giocare in Premier League, ma non è escluso nemmeno il ritorno in Bundesliga. Mai come quest'anno, però, Perisic è diventato determinante per i nerazzurri. Come se volesse mettersi in vetrina per i possibili acquirenti.