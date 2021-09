TS – Nuovo San Siro, Populous apre un ufficio a Milano

Gli americani sono in corsa con Sport/Manica per il futuro impianto

In attesa di capire se avrà la possibilità di costruire il nuovo stadio a San Siro, lo studio di architettura Populous ha deciso di prendere casa a Milano. Un ufficio che farà da rappresentanza in Italia, come spiega Tuttosport, in risposta alle critiche ricevute di non averne una nel nostro Paese (lo studio è statunitense).