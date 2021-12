TS – Nuovo San Siro, calano i costi e gli spazi commerciali

La conseguenza della riduzione delle volumetrie

L'investimento complessivo per il nuovo San Siro sarà sensibilmente ridotto rispetto alle stime iniziali. Questo perché rispetto al primo disegno presentato da Populous, come spiega oggi Tuttosport, c'è stato un accordo per la riduzione delle volumetrie che impatterà facendo calare la previsione da 1,2 miliardi a 900-950 milioni di euro. Di questi, 600 saranno utilizzati per lo stadio e i rimanenti per le opere di completamento della zona circostante. Saranno ridotti gli spazi commerciali, resterà il centro che sorgerà in mezzo agli spazi verdi previsti.