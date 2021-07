TS – Nuovi colpi in arrivo, Inter Femminile nuova pretendente a un posto Champions

L'analisi di Tuttosport sul mercato delle nerazzurre

L'Inter Femminile ha avviato un'importante campagna di rafforzamento. Tante le giocatrici che hanno lasciato la squadra, ma anche le giocatrici che sono arrivate o stanno per arrivare in rosa. L'ultimo colpo dovrebbe essere Tatiana Bonetti, come conferma Tuttosport. Troverà Elisa Polli, pupilla del tecnico Rita Guarino e classe 2000. Un'attaccante "forte fisicamente e ad alto tasso di combattività".