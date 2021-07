TS – Nandez piace per un motivo: intesa entro venerdì?

Continuano le trattative tra Inter e Cagliari per chiudere l'affare relativo all'uruguaiano

Nahitan Nandez, com'è noto, è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter. Secondo Tuttosport, l'uruguaiano piace tantissimo anche perché è un elemento capace di ricoprire più ruoli in modo eccellente: in un mercato duro, in cui non è possibile spendere e spandere, questo è un dettaglio non da poco. "La trattativa fra Inter e Cagliari ieri non ha vissuto un’accelerazione, anche se tutte le parti in causa, in primis il giocatore, vorrebbero trovare un’intesa definitiva entro venerdì, quando Nandez arriverà in Italia insieme al connazionale ed ex interista Godin", sottolinea il quotidiano torinese. Il nodo resta sempre quello del costo del prestito oneroso, con Pinamonti e Satriano che potrebbero tornare utili nella trattativa.