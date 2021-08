TS – Nandez, i tempi si allungano: al Cagliari serve un sostituto

La trattativa per l'uruguaiano potrebbe non chiudersi a breve

Nahitan Nandez è atteso oggi a Cagliari, ma potrebbe non aggregarsi ai compagni per il ritiro di Aritzo. Ieri però i dirigenti dell'Inter e della società sarda non si sono visti (scrive Tuttosport) e la trattativa rischia di andare per le lunghe non solo e non tanto per i due milioni che ballano tra domanda e offerta, ma per l'infortunio di Marko Rog.