TS – Nandez a Milano per restarci. Bellerin, entra in scena l’Atletico

Contatti continui tra i nerazzurri e il Cagliari

L'esterno di fascia destra resta l'obiettivo principale del mercato dell' Inter . A tal proposito Nahitan Nandez tornerà oggi a Milano, dove vorrebbe rimanere per vestire la maglia nerazzurra. Ha ottenuto, come spiega Tuttosport, una promessa dal presidente cagliaritano Giulini di essere ceduto e la sua scelta è caduta sui campioni d'Italia.

I contatti sono continuati nei giorni scorsi, non solo per l'uruguaiano ma anche Nainggolan, il cui costo per il Cagliari influirà sicuramente anche sulla trattativa Nandez.