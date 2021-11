TS – Mercato Inter, non solo Onana: due difensori nel mirino

Il portiere firmerà un quadriennale a febbraio. Nella retroguardia possibile ricambio nella rosa

Le ultime dichiarazioni di André Onana dopo il debutto stagionale in Champions League con l'Ajax non lasciano spazio a grandi interpretazioni: il giocatore dovrebbe lasciare i lancieri a parametro zero. C'è l'Inter sulle sue tracce, come ricorda Tuttosport. L'agente del portiere, Alberto Botines, è atteso a dicembre a una riunione con la dirigenza nerazzurra. "Tutto porta a credere che nella prossima stagione il portiere camerunense difenderà i pali degli attuali campioni d’Italia", si legge sul quotidiano, secondo cui verrà firmato a febbraio un quadriennale da 3 milioni annui.