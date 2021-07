TS – Martinez in vacanza, Sanchez in recupero, niente mercato: Lukaku sempre più certezza

Il belga sarebbe pronto anche se la A cominciasse domani

Romelu Lukaku è attualmente l'unica certezza per Simone Inzaghi in attacco. Come spiega Tuttosport, Martinez deve ancora tornare in gruppo, mentre Sanchez sta svolgendo un lavoro personalizzato per recuperare dai problemi muscolari di cui ha risentito nell'ultima Copa America e i vari Pinamonti, Salcedo e Satriano sono in bilico tra il ruolo di ultima punta in rosa e il mercato, dal quale potrebbero arrivare Scamacca o Keita.