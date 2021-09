TS – Marotta chiude a Onana, ma il camerunese non è un’idea soltanto interessante

Marotta, il portiere e la serenità del club...

È sempre calciomercato anche quando il calciomercato sembra lontano. A riaccendere i riflettori sulle eventuali strategie del duo Marotta-Ausilio è Onana, "un portiere interessante" - come lo definisce Marotta - che però deve fare i conti con "un signor portiere" che l'Inter vuole tenersi stretto. Almeno fino al pre-gara di Inter-Atalanta, quando il signor portiere in questione ha messo a repentaglio il risultato di una partita da vincere. Con il solito fare da chi non vuole dare indicazioni di mercato, Beppe Marotta chiude ogni spiraglio di luce legato al futuro arrivo di Onana, portiere camerunese dell’Ajax che l’Inter segue da tempo.