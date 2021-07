TS – Lukaku-Inzaghi, unità d’intenti evidente: Big Rom vuole vincere ancora

Big Rom è tornato a Milano

Romelu Lukaku è tornato a Milano. Lo ha testimoniato lui su Instagram, ma anche l'Inter con una foto che lo vede al fianco di Simone Inzaghi. Come scrive oggi Tuttosport, il belga è già tirato a lucido grazie al lavoro svolto a Miami durante le vacanze. "Big Rom non ha mai nascosto l’intenzione di proseguire nel progetto, anche senza il suo “mentore” Antonio Conte : l’attaccante belga e il nuovo tecnico Simone Inzaghi, per stessa ammissione dell’allenatore, si sono sentiti di frequente in questo mese di luglio e l’unità di intenti è evidente", si legge.