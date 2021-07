TS – Lukaku e gli allenamenti Nfl con il guru dei piedi: da Inzaghi il 22 luglio ad Orlando

L'attaccante belga vuole farsi trovare tirato a lucido

Lukaku dopo l'Europeo con il Belgio si trova in vacanza negli Stati Uniti, ma non ha perso tempo per iniziare a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Big Rom si sta infatti allenando "nel centro sportivo di Seth Minter, il guru dei piedi - si legge su Tuttosport -. Ex giocatore di football, ruolo ricevitore, fa furore come preparatore. Minter propone un allenamento specializzato per ognuno dei suoi clienti a partire dai loro piedi, con esercizi eseguiti anche a piedi nudi".