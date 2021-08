TS – L’ipotesi Nandez resiste, ma bisogna sfoltire la rosa

Arrivare all'uruguaiano resta difficile, ma attenzione al possibile inserimento di Salcedo

Chi spinge ancora per trasferirsi a Milano è Nahitan Nandez, che però non potrà tornare in orbita nerazzurra se prima non uscirà almeno un centrocampista. "Andrà via il giovane francese Agoume, in prestito al Brest entro martedì, ma la sua partenza non libererà un posto per Nandez - scrive TS -. Dunque, è quasi impossibile che si riapra questa pista, a meno che un prestito a Cagliari di un giovane attaccante dell’Inter, non riapra il filo", dato che ai rossoblù piace Martin Satriano, che però alla fine dovrebbe rimanere alla corte di Inzaghi come quinta punta fino a gennaio. Il quotidiano torinese non esclude però che possa entrare in gioco Eddie Salcedo, corteggiato anche da Genoa e Brest.