TS – Lega-Figc, ora è scontro: la Serie A non si uniformerà ai principi federali

Il nuovo consigliere Blandini, vicino a Lotito, potrebbe diventare il futuro ad della Lega

Scontro aperto tra Lega Serie A e Figc dopo la scelta dei club di non adeguarsi ai principi informatori della Federazione che, come spiega oggi Tuttosport, "prevedono la maggioranza semplice per la maggior parte delle delibere, in modo da velocizzare l’azione delle componenti".