TS – “Le parole di Inzaghi? Stupidaggini”. L’Inter non ha gradito le dichiarazioni di Rahimic

Uscita incauta del vice del ct bosniaco Petev, che ieri in conferenza stampa ha parlato della volontà della Nazionale di schierare il suo capitano nelle due gare decisive verso Qatar 2022

Nessun caso diplomatico tra l'Inter e la Nazionale bosniaca dopo che Elvir Rahimic, assistente del ct Ivaylo Petev, ha bollato come 'stupidaggini' le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi su Edin Dzeko, in merito al rischio non calcolato di schierarlo da infortunato nelle gare con Finlandia e Ucraina. Normale, però, come sottolinea Tuttosport, che il club milanese "evidentemente non abbia gradito questa uscita decisamente incauta".