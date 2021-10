TS – Lazio-Inter, applausi a Inzaghi: si è distinto dal bestiario calcistico

Il quotidiano esalta il comportamento del tecnico interista

In un corsivo apparso oggi su Tuttosport si sottolinea il comportamento di Simone Inzaghi in un sabato nel quale il fair play non è arrivato ai massimi livelli, né in campo né sugli spalti. "All'Olimpico sabato c'è stato un compendio del bestiario calcistico. Di alibi per giustificare il ko, dalle Nazionali all’atteggiamento poco decoubertiano di Felipe Anderson, ne avrebbe avuti tanti così - si legge -. Invece parlando a Inter Tv ha descritto così l’episodio incriminato: «L’arbitro non poteva fermare il gioco perché non era un colpo alla testa, loro hanno deciso di giocare e la sfortuna ha voluto che sia venuto il gol». Facile parlare così quando si vince, da giganti quando si perde".