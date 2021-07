TS – Joao Mario, i conti dell’Inter. Per lo Sporting appello difficile

Le motivazioni della risoluzione con il portoghese

Il trasferimento di Joao Mario al Benfica ha il sapore della beffa per lo Sporting Lisbona, che si sentiva al sicuro per la clausola firmata anni fa con l'Inter (30 milioni di euro di penale previsti in caso di cessione a un altro club portoghese) e che oggi vede il centrocampista ai rivali.