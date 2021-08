TS – Inter, Thuram a gennaio? Per Insigne, tentativo nerazzurro solo in un caso

Il francese non arriverà entro il 31 agosto, Marotta proverà con il capitano del Napoli in caso di rottura con DeLa

Marcus Thuram non raggiungerà l'Inter entro il 31 agosto, giorno di chiusura della corrente sessione di mercato. Il discorso col francese, fermo ai box per due mesi per un problema al ginocchio, potrebbe essere rinviato agennaio, secondo Tuttosport. Ora è molto probabile che i nerazzurri tornino con forza su Joaquin Correa, forte della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano tanto da rifiutare le destinazioni inglesi (Everton e Leicester). La situazione con la Lazio, però, non è cambiata: Lotito valuta l’argentino 40 milioni (bonus compresi) e non pare voglia agevolare una società, l’Inter, con cui i rapporti non sono idilliaci, soprattutto dopo la scelta di Inzaghi di lasciare la Capitale. I prossimi giorni - si legge sul quotidiano torinese - saranno decisivi su questo fronte e molto passerà dal lavoro diplomatico dell’agente di Correa, Alessandro Lucci, già protagonista per il trasferimento di Dzeko.