TS – Inter, rientro poco soft: oggi il primo vero allenamento verso il derby

La squadra è atterrata in Italia nella primissima mattinata di giovedì

Il trasferimento da Tiraspol dopo Sheriff-Inter non è stato troppo agevole per i nerazzurri. Solo stamattina, spiega Tuttosport, Inzaghi dirigerà il primo vero allenamento in vista del derby. La squadra è arrivata a Chisinau alle 2.16 di ieri mattina. Alle 5.15 era in Italia, poi tutta la squadra si è spostata ad Appiano Gentile per riposare e recuperare. Lavoro di scarico, terapie e massaggi, a seconda delle necessità. Oggi, come detto, l'allenamento.