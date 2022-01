TS – Inter, Lukaku lontano: Dzeko il presente, Thuram il futuro

La situazione in attacco per gennaio e per giugno

Redazione FcInterNews

Nonostante le dichiarazioni di Romelu Lukaku all'ultimo dell'anno, il possibile ritorno all'Inter del belga è quanto mai lontano. Come spiega Tuttosport, oggi il centro di gravità della squadra è Edin Dzeko, in attacco è tornato a giocare a certi livelli anche Sanchez e non ci sono nemmeno condizioni economiche così vantaggiose per un eventuale prestito semestrale (servirebbero 6 milioni da qui a fine annata). "Inzaghi, allenatore attentissimo alla gestione del gruppo, sa benissimo che toccare un ingranaggio che funziona benissimo, potrebbe portare soltanto a guai", aggiunge il tecnico.

A fine stagione potrebbe essere sostituito Sanchez e per allora in cima ai pensieri di Ausilio c'è Marcus Thuram, già cercato l'estate scorsa. Il suo compagno di squadra Ginter è allo stesso modo nel mirino, essendo anche a parametro zero per giugno (quando arriverà Onana). Per gennaio, invece, l'obiettivo sarà acquistare in prestito un vice-Perisic. Nomi caldi Lucas Digne e Filip Kostic. Per il secondo servirebbe probabilmente una formula con riscatto. In uscita a centrocampo ci sono Vecino e Sensi, mentre per Brozovic si lavorerà ancora al rinnovo.