TS – Dzeko subito al top: sogna lo scudetto per centrare un tris storico

Il bosniaco è arrivato a Milano per conquistare un altro titolo nazionale dopo quelli con Wolfsburg e City

Focus su Edin Dzeko nelle pagine che oggi Tuttosport ha dedicato all'Inter. Il bosniaco, evidenziano i colleghi, bucando il portiere del Genoa Sirigu, ha interrotto un digiuno in zona gol in Serie A che durava addirittura dallo scorso 3 gennaio. Un ottimo auspicio per l'attaccante che a Milano punta a vincere quello scudetto che gli permetterebbe di entrare in una ristretta élite di giocatori che sono riusciti a conquistare almeno un titolo nazionale in tre dei cinque paesi top in Europa, ovvero Italia (Serie A), Inghilterra (Premier League), Spagna (Liga), Germania (Bundesliga) e Francia (Ligue1). L'ex Roma, a secco di trofei nella Capitale, finora ha vinto due campionati, entrambi storici: con il Wolfsburg nel 2008-09, primo e unico conquistato dal club tedesco, e col Manchester City di Mancini nel 2011-12 dopo 44 anni di attesa.