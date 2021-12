TS – Inter-Cagliari nel ricordo di Prisco. Spunta l’idea di intitolargli la Nord

Domani video-ricordo dell'avvocato e la Curva Nord potrebbe prendere il suo nome

In occasione di Inter-Cagliari di domani, due giorni dopo l'anniversario del centesimo anno dalla nascita di Peppino Prisco i nerazzurri non potranno che omaggiare lo storico interista con un video che verrà proiettato sui maxischermo di San Siro. "Sarà il momento più toccante di questa tre giorni di commemorazioni, che è iniziata ieri per i 100 anni dalla nascita e continuerà domani per i 20 anni dalla scomparsa dell’avvocato super tifoso nerazzurro" si legge su Tuttosport che continua: "La constatazione che l’affetto nei confronti di Prisco è sempre fortissimo alimenta nuove idee per ricordarlo". Non è un caso che spunta la possibilità di intitolare la curva nord di San Siro proprio all'avvocato.