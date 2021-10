TS – Il Newcastle irrompe sul mercato: nel mirino anche due interisti

I Magpies possono diventare una nuova potenza del calcio europeo dopo il cambio di proprietà

Dopo l'arrivo di PIF, il Newcastle rischia seriamente di ripercorrere la stessa strada del City o del PSG. E allora, come scrive Tuttosport, il club del nord dell'Inghilterra potrebbe diventare un fattore sul mercato internazionale e, in particolare, su quello italiano. Uno dei nomi accostati ai Magpies è quello di Ramsey (per lui sarebbe un ritorno in Premier League), ma non solo. Occhi anche su Koulibaly, Chiesa, De Ligt, Vlahovic e Kessie. Obiettivi ghiotti non mancherebbero neppure a Milano, sponda nerazzurra. "L'Inter sta trattando il rinnovo con Marcelo Brozovic e, come quasi tutti i club “normali”, ha qualche perplessità di fronte a certe richieste economiche. Il Newcastle, che dicono si stia interessando alla situazione, ne avrebbe molto meno. Attenzione anche Stefan De Vrij, altro giocatore per il quale Raiola si stava muovendo", si legge.