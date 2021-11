Prima TS – Il campionato è fermo, il mercato mai: Onana per l’Inter

La prima pagina del quotidiano con sede a Torino

La prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 11 novembre si concentra sulla sessione di calciomercato che aprirà a gennaio, anticipando alcuni dei possibili colpi che le big di Serie A hanno in canna: "Il campionato è fermo, il mercato mai", scrive il quotidiano torinese, che lancia il titolo: "Scatenati!", evidenziando anche l'aspetto che si riferisce all'orbita nerazzurra: "Onana per l'Inter".