Deve ancora andare in scena l'edizione di quest'anno della Supercoppa italiana, ma la Lega Serie A già ragiona per il prossimo quadrienni. "Per le prossime stagioni sono in lizza ancora i sauditi con una doppia proposta - scrive Tuttosport -. Una formula allargata a quattro squadre con circa 23 milioni a edizione per quattro anni (semifinali e finale, più un’amichevole tra la migliore delle sconfitte e una squadra locale) in concorrenza con Abu Dhabi, che viaggia sulle stesse cifre.