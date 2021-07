TS – Eriksen, nuove valutazioni nei prossimi giorni: danese atteso a Milano

Dovrebbe arrivare la seconda metà della prossima settimana per ulteriori esami

Christian Eriksen è atteso a Milano per la seconda metà della prossima settimana, quando si sottoporrà a nuovi esami e lo staff medico interista potrà valutare ancora meglio la sua cartella clinica dopo il ricovero e l’intervento al cuore svolto il 17 giugno scorso a Copenaghen. Lo scrive stamane Tuttosport, precisando che il club nerazzurro aspetterà il giocatore fino a quando ci sarà anche solo una sola possibilità di rivederlo in campo in Italia (difficile, anzi, impossibile se i medici non gli toglieranno il defibrillatore automatico). Ieri, intanto, il danese era già presente ad Appiano Gentile, nei cori che la Curva Nord gli ha voluto dedicare in segno di vicinanza. Scatenando gli applausi dei compagni.