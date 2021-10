TS – E’ Inter-Juve anche per Lucca: i nerazzurri potrebbero muoversi a gennaio

L'attaccante è una delle rivelazioni in B col Pisa

Lucca, scrive Tuttosport, era stato valutato dai bianconeri come rinforzo per l'Under 23 lo scorso anno. Alla fine l'operazione non si fece e Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e oggi ds del Pisa, lo ha portato in Toscana. Lucca non lascerà il club a gennaio, anche se è possibile che l'Inter faccia un tentativo già per l'inverno qualora dovesse andare via Sanchez. Più probabilmente i nerazzurri andranno però su profili più pronti, come potrebbe essere Belotti (in scadenza).