Analizzando la situazione della Roma, anche Tuttosport si concentra brevemente sulla situazione di Edin Dzeko: il bosniaco attende l'affondo nerazzurro, soprattutto ora che Marotta e Ausilio sono tornati in Italia. La Roma invece aspetta che l'offerta di 12 milioni lieviti: a 15 più bonus si può chiudere. A Trigoria la prima scelta per il post-Dzeko rimane sempre Higuain, mentre le altre piste portano a Falcao, centravanti colombiano in uscita dal Monaco e Mariano Diaz, 25enne di proprietà del Real Madrid.