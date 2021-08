TS – Dopo Lautaro, blindare Barella è l’obiettivo di Marotta e Ausilio

Le sirene di mercato spaventano la dirigenza che su Nicolò non vogliono correre alcun rischio

Dopo cessioni, acquisti e qualche nome ancora da ingaggiare, in casa Inter è anche tempo di rinnovi. Ad un passo dal compiersi quello del diez interista, l’Inter si dedicherà subito dopo a quello del gioiellino Nicolò Barella. Il più "appetibile della rosa nerazzurra" dopo l'argentino, sottolinea Tuttosport che evidenzia la volontà di Marotta di blindare il centrocampista sardo, che dopo l'Europeo (e non solo) ha attirato gli interessi della Premier League e del Liverpool in particolare. Delle sirene che avevano fatto eco a Nanchino, dove la caccia di surplus a tre cifre è sempre dietro l'angolo e non lascia mai tranquilli in Viale della Liberazione. Pericolo scampato, quantomeno per ora, ma che spinge ulteriormente Marotta e Ausilio a voler blindare il ragazzo cagliaritano tanto affezionato ai colori nerazzurri con un rinnovo a contratto "raddoppiato" a quota cinque milioni.