TS – Dimarco, rinnovo fatto. E a breve arriverà la firma di Onana

Ieri l'agente del difensore è stato in sede per sistemare gli ultimi dettagli. Atteso a ore a Milano quello del portiere camerunese

Due notizie importanti arrivano da Tuttosport. Due conferme. L'agente di Dimarco, Riso, ieri è stato nella sede nerazzurra a ora di pranzo per definire gli ultimi dettagli che riguardano il rinnovo del difensore: un'operazione per cui ormai si aspetta solo il crisma dell’ufficialità. E sarebbe questione di ore anche la firma di Onana, nonostante le interviste uscite in Spagna negli ultimi giorni. L'agente del portiere africano, Botines, è atteso a Milano a giorni per limare le ultime differenze e mettere nero su bianco l'accordo con l'Inter. Il portiere camerunese non ha rinnovato con l'Ajax e arriverebbe a parametro zero.