TS – Dimarco prenderà il posto di Bastoni. Inter convinta il 25 aprile

Inzaghi sembra aver scelto l'ex gialloblu per rimpiazzare Bastoni

Il ko di Bastoni ovviamente non ha fatto piacere ad Inzaghi. Ora si apre la gara per chi andrà a sostituire l'ex Parma. In pole appare Federico Dimarco, fin qui impiegato come backup di Perisic a sinistra, ma nel pre-campionato spesso anche da braccetto sul centro-sinistra. "Quanto fosse forte anche come centrale nella linea a tre Dimarco, l’Inter l’ha potuto constatare pure nella gara del 25 aprile contro il Verona allora allenato da Juric, una prestazione super che ha convinto definitivamente Marotta e Ausilio a riportare a casa il ragazzo", evidenzia oggi Tuttosport.