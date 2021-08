TS – Dalla Curva ai vip: l’addio di Lukaku non piace ai tifosi

Difficile per i supporter nerazzurri digerire l'addio di Big Rom dopo quelli di Conte e Hakimi: scatta la contestazione

"Ieri, con dubbio tempismo, sui canali social nerazzurri è apparso l’invito a iscriversi agli Inter club (“Unisciti all’Inter Club più vicino a te e regalati il nuovo Welcome Kit!”) e, naturalmente, il post è stato un assist per aprire lo sfogatoio del popolo tifoso, evidentemente scosso per le notizie arrivate su Romelu Lukaku". Questa la sottolineatura di Tuttosport sulla bagarre che si è scatenata ieri dopo le news che si rincorrevano sull'addio del belga. Anche la Curva Nord ha voluto mostrare il proprio dissenso con due striscioni rivolti al club, uno appeso davanti alla sede e uno a San Siro. Dura digerire l'addio a Lukaku dopo quelli di Hakimi e Conte. Un disappunto che unisce anche i tifosi vip come Mentana, che non ha mancato di rimarcare la sua contrarietà per la gestione del mercato post-scudetto.