Tuttosport insiste in maniera quasi ossessiva sul presunto duello di mercato tra Inter e Juventus con Beppe Marotta protagonista assoluto. Non solo Pogba, infatti, tra nerazzurri e bianconeri. Secondo il quotidiano torinese, saranno molte le sfide, soprattutto per i talenti nostrani: "Uno di questi è Sandro Tonali: mediano 18enne su cui la Juventus punta molto, tanto da esser disposta a lasciarlo in prestito al Brescia l’anno prossimo pur di convincere il presidente Massimo Cellino a sciogliere le riserve e privilegiare i bianconeri rispetto alla concorrenza - si legge -. Concorrenza, appunto, manco a dirlo, dell’Inter: che aumenterà ulteriormente il pressing con l’arrivo di Marotta. Tonali sembra davvero essere uno da non farsi scappare. Lo pensano anche in Premier League (il Chelsea di Maurizio Sarri sarebbe addirittura pronto ad investire 23 milioni di euro, giunge voce dall’Inghilterra). Eppoi l’elenco prosegue corposo: ottimo e abbondante, con giocatori variegati e diversi tra loro ma accomunati dalle più o meno medesime grandi aspettative sul futuro. Il 21enne centrocampista cagliaritano Nicolò Barella, ad esempio. Oppure il centrocampista 23 enne Stefano Sensi, in forza al Sassuolo così come il difensore Giacomo Magnani (23 anni). Per non parlare, poi, dell’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa: uno per il quale l’asta al rialzo è già partita, con quotazioni destinate a salire sempre di più".

