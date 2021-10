TS – Da Mulattieri a Oristanio: crescono i baby nerazzurri lontano da Milano

Panoramica di Tuttosport sui tanti giovani attaccanti lasciati partire in prestito dall'Inter

Samuele Mulattieri è senza dubbio il giovane nerazzurro che più si sta mettendo in mostra in prestito in questo avvio di stagione. Come sottolinea Tuttosport, il baby attaccante ha già realizzato 6 gol in 8 presenze con i rossoblu, evidentemente sfruttando anche l'esperienza al Volendam della passata stagione. Molto bene anche Sebastiano Esposito nel Basilea: 4 gol e 5 assist in 14 presenze. Poi c'è Andrea Pinamonti, in cerca di rilancio a Empoli: fin qui, per L'arciere di Cles, un gol in campionato. Poco spazio fin qui, invece, per Eddie Salcedo nello Spezia di Motta.