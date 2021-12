TS – Correa nei ranghi alla ripresa: Inzaghi ha di nuovo la sua arma in più

L'argentino è reduce da un infortunio muscolare

Joaquin Correa è pronto a tornare nei ranghi. A partire da giovedì, quando ci sarà la ripresa, sarà a disposizione dello staff tecnico per lavorare fin da subito insieme ai compagni di squadra. Ne dà notizia Tuttosport, secondo cui la volontà dell'argentino è diventare da subito l'arma in più che Inzaghi ha voluto per la sua Inter. L'attaccante ha lavorato sodo col personal trainer di fiducia, oltre che con lo staff tecnico. Non è stato forzato il rientro, anche perché non ce n'era necessità, visto che la squadra è andata benissimo nelle settimane passate.