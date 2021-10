TS – Continuità pure nel settore giovanile: rinnovo anche per Samaden

Il responsabile del vivaio nerazzurro rinnoverà il suo contratto con il Biscione

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, rinnoverà anche il contratto di Roberto Samaden. Lo assicura Tuttosport, ricordando che il responsabile del vivaio nerazzurro, insieme a quello dello Sporting Lisbona, è stato scelto come modello per le giornate dedicate al 'Talent Development', organizzate dall’ECA a Bruxelles il 26 e 27 ottobre 2021. A rappresentare l’Inter nella due giorni in Belgio c'era anche Roberto Niccolai.