TS – Calhanoglu simbolo della rimonta interista: dopo il derby è esploso

L'ex milanista ha dato una svolta alla stagione

Hakan Calhanoglu è uno dei grandi protagonisti della rimonta interista da -7 a +1 sul Milan in tre settimane. Come scrive Tuttosport, i numeri sono chiarissimi. Dopo le prime 11 giornate il turco aveva firmato un gol e tre assist. Nelle successive sei ha aggiunto cinque gol e tre assist. Risultato: l' Inter , a seguito del pareggio nel derby, ha messo assieme cinque vittorie consecutive di cui quattro senza subire gol. Merito anche di Inzaghi , che lo ha sempre difeso e soprattutto schierato.

Punto di svolta della stagione del centrocampista, il derby. Una gara in cui ha segnato un rigore pesantissimo. In più, in ogni dichiarazione, Calhanoglu sottolinea di trovarsi benissimo in gruppo. Dumfries, De Vrij e Radu i compagni con cui ha legato di più.