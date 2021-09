TS – Atalanta e Shakhtar: doppio esame per i campioni d’Italia. Dubbio Dumfries

Impegno importante per l'Inter, in campo oggi alle 18 contro i nerazzurri di Gasperini

Un doppio esame per far vedere a tutti chi è il campione d’Italia. Tuttosport sintetizza così la tre giorni di fuoco che attende l'Inter di Simone Inzaghi, oggi in campo contro l’Atalanta e martedì sarà a Kiev per affrontare lo Shakthar Donetsk nella seconda giornata del girone di Champions. "Una gara importante quella di oggi contro la Dea di Gasperini per confermarsi ai piani alti in Serie A; una sfida già decisiva quella in Ucraina per non rischiare un nuovo flop in Europa dopo il beffardo esordio di San Siro con il Real Madrid, a lungo dominato, ma vincente nei minuti finali" scrive il quotidiano torinese, che a San Siro si attende una gara ricca di gol: in dieci precedenti tra i due allenatori, tutti nelle partite fra Lazio e Atalanta, sono arrivate 43 reti (4.3 di media ogni 90'), con un bilancio che conta 3 vittorie per Inzaghi, 4 per Gasperini e 3 pareggi.