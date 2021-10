TS – Ansia per Lautaro. E Inzaghi dovrà rinunciare ai sudamericani con la Lazio

Il problema del Toro rafforza la posizione dell'Inter: il club prova ad accelerare il rientro dei suoi nazionali in vista del match di Roma

"La notizia del problema muscolare di Lautaro, peraltro, non ha fatto altro che rafforzare la posizione del club nerazzurro, già in allarme prima della sosta precedente, tra fine agosto e inizio settembre, sulla questione sudamericani - si legge su TS -. Prima della sosta precedente era stata valutata la possibilità di trattenere i nazionali, come avevano fatto i club di Premier League con i convocati del Brasile. Ma è difficilissimo convincere i giocatori sudamericani che non perderebbero per niente al mondo una partita con le rispettive selezioni. L’Inter, insieme ad altri club di Liga e Ligue 1, sta organizzando voli charter per far rientrare più rapidamente possibile i suoi calciatori in Europa alla fine della prossima settimana. Ma con scarsissime speranze di poterli schierare con la Lazio, perché l’atterraggio sarebbe troppo vicino al calcio d’inizio dell’Olimpico".