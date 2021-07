TS – Andrissi torna all’Inter: valuterà i nerazzurri in prestito

Il dirigente torna a lavorare per l'Inter

Gianluca Andrissi torna nello staff degli osservatori dell'Inter. Dopo diciotto anni nella società, di cui uno proprio da osservatore, e le avventure come ds di Como e Spezia, sarà proprio Andrissi a seguire l'evoluzione di Zinho Vanheusden e Sebastiano Esposito, in prestito rispettivamente al Genoa e al Basilea. Ma anche di Mulattieri, Di Gregorio e Pirola, nonché di Satriano qualora l'uruguaiano dovesse andare in prestito. Come svela oggi Tuttosport, infatti, Andrissi sarà responsabile delle valutazioni delle prestazioni dei giocatori nerazzurri in prestito agli altri club.