TS – Addio di Bremer sicuro: anche il Torino si fionda su Gatti

Il quotidiano torinese conferma l'interesse dell'Inter per il difensore del Frosinone

Su Gatti del Frosinone c'è anche il Torino, ma l'Inter è una concorrente parecchio agguerrita. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i granata ieri hanno rilanciato ma il club laziale non è ancora soddisfatto. "In attesa di nuove trattative per il difensore dei ciociari, occhio anche al Sassuolo e, a sorpresa, all’Inter: un mezzo intrigo - si legge -. Il Toro è in pressing su Gatti a prescindere dal futuro di Izzo, giacché ha già messo in conto la partenza di Bremer a luglio a cifre superiori ai 25 milioni più bonus. E poter inserire fin d’ora in rosa un difensore così giovane e ricco di qualità agevolerebbe notevolmente il lavoro di Juric sul ragazzo: per il presente, ma a maggior ragione con vista sulla prossima stagione".