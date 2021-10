TS – A Reggio Emilia tanti errori tecnici. E va recuperato Calhanoglu

Nella trasferta vincente di Sassuolo l'Inter ha mostrato qualche lettura non perfetta ed evidenziato qualche lacuna dei singoli

"Sono proprio quelle ad avere creato problemi all’Inter, con alcuni pericolosi passaggi sbagliati (come nel caso di De Vrij ) e qualche lettura non perfetta (specialmente sui movimenti di Boga ), situazioni che hanno messo in risalto alcune lacune dei singoli (Dumfries in fase difensiva, così in affanno da mettere in difficoltà anche uno come Skriniar) e della manovra corale. Su quello Inzaghi dovrà lavorare, anche perché non si possono sempre realizzare rimonte epiche. Inoltre sta mancando la qualità che l’anno scorso, nella fase cruciale per la corsa scudetto, aveva portato Eriksen: finora Calhanoglu ha impressionato positivamente solo al debutto contro il Genoa, poi si è visto troppo poco. Recuperare il turco e coinvolgerlo nella manovra deve essere una priorità per Inzaghi. E poi c’è da gestire, come spesso capita in gruppi ampi e di grande qualità, qualcuno che comincia a sbuffare: lo sfogo social di Sanchez - poi rimosso -, quel «Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato, non brillerai», che Inzaghi dovrà con bravura trasformare in energia positiva da riversare in campo”, si legge.